Unesco: V Ukrajini zaradi vojne uničenih več kot 150 kulturnih znamenitosti

Pariz, 23. junija - Strokovnjaki Združenih narodov so potrdili popolno ali delno uničenje 152 znamenitosti kulturne in zgodovinske dediščine v Ukrajini, odkar je Rusija 24. februarja napadla to državo, so danes sporočili iz Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco).