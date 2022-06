Rast cen stanovanjskih nepremičnin se je nadaljevala tudi v prvem trimesečju

Ljubljana, 23. junija - Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem četrtletju letos v primerjavi s predhodnim trimesečjem višje za 4,1 odstotka, medletno pa za 16,9 odstotka, je objavil statistični urad. Statistiki so popravili tudi agregatne podatke za lani, a to podatka o skupni rasti cen stanovanjskih nepremičnin v 2021 ni bistveno spremenilo.