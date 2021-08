Stanovanja v Ljubljani v šestih letih dražja za skoraj polovico

Ljubljana, 8. avgusta - Cene rabljenih stanovanj v večstanovanjskih stavbah v Ljubljani so se od obrata leta 2015 do lani zvišale za 48 odstotkov. Srednja cena je bila lani z 2960 evrov na kvadratni meter tretje leto zapored rekordna in je bila skoraj 70 odstotkov nad srednjo ceno za celotno Slovenijo.