Vrh EU o podelitvi statusa kandidatk za članstvo Ukrajini in Moldaviji

Bruselj, 23. junija - Voditelji držav članic Evropske unije bodo danes začeli dvodnevno zasedanje v Bruslju, na katerem bosta Ukrajina in Moldavija predvidoma prejeli status kandidatk za članstvo v EU. Že pred samim zasedanjem Evropskega sveta pa se bodo voditelji sestali tudi s kolegi iz držav Zahodnega Balkana in razpravljali o širitvi na to regijo.