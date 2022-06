Rusija in Turčija na pogovorih o obnovi dobave žita iz Ukrajine

Istanbul, 22. junija - Na današnjem srečanju turških in ruskih generalov v Moskvi je bil dosežen dogovor, da bodo v prihodnjih tednih potekala pogajanja med Turčijo, Rusijo, Ukrajino in ZN za obnovitev dobave žita po Črnem morju, je sporočilo turško obrambno ministrstvo in dodalo, da je danes iz pristanišča v ukrajinskem mestu Mariupolj odplula turška tovorna ladja.