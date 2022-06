Ljubljanska občina bogatejša za tri nove pitnike

Ljubljana, 22. junija - S torkom se je začelo koledarsko poletje, v katerega vstopamo v času prvega letošnjega vročinskega vala. Da bi pomagali blažiti vplive poletne vročine so v Mestni občini Ljubljana nedavno postavili tri nove pitnike in tako razširili mrežo pitnikov in fontan s pitno vodo na javnih površinah, so sporočili z ljubljanske občine.