Začetek obnove fontane v ljubljanskem Tivoliju

Ljubljana, 13. aprila - V okviru akcije Za lepšo Ljubljano so začeli obnovo fontane ob športnih igriščih v Tivoliju, ki jo je okoli leta 1965 zasnoval arhitekt Marjan Božič. Uredili bodo tudi ploščad iz pranih plošč okoli fontane in na novo asfaltirali pot do lipovega drevoreda ter med njim. Pri igrišču za mini golf bodo postavili tudi nov pitnik, so sporočili z Mola.