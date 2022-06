Iz protitankovskega jarka Mostec pri Brežicah doslej izkopali posmrtne ostanke najmanj 529 ljudi

Ljubljana/Brežice, 22. junija - Iz protitankovskega jarka v Mostecu pri Brežicah so doslej izkopali posmrtne ostanke najmanj 529 ljudi, izvensodno pobitih po drugi svetovni vojni. Poleg posmrtnih ostankov so našli tudi osebne predmete, so sporočili iz Uprave RS za vojaško dediščino. Do arheološkega izkopavanja je prišlo zaradi izgradnje verige elektrarn na reki Savi.