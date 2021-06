Peto poročilo komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč odpira poti za urejanje in upravljanje vojnih grobov

Ljubljana, 4. junija - Peto poročilo komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč z naslovom Pravica do groba je drugačno od prejšnjih in je v bistvu primopredaja poslov komisije nastajajočemu sektorju za vojne grobove ministrstva za obrambo, je ob robu novinarske konference, na kateri so predstavili poročilo, za STA povedal predsednik komisije Jože Dežman.