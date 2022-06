Poškodovana naftna ploščad v Črnem morju še vedno gori

Moskva/Kijev, 21. junija - Požar na naftni ploščadi v Črnem morju, ki so jo domnevno napadle ukrajinske sile, še vedno gori in se približuje naftni vrtini, je navedbe ruske senatorke na Krimu Olge Kovitidi povzela francoska tiskovna agencija AFP. Po njenih besedah se iskanje sedmih pogrešanih še nadaljuje, tri osebe naj bi bile v napadu ranjene in so v bolnišnici.