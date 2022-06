DZ na izredni seji o spremembah zakona o vladi

Ljubljana, 22. junija - DZ bo na današnji izredni seji glasoval o koalicijskem predlogu sprememb zakona o vladi. Ta predvideva tri nova ministrstva, in sicer za solidarno prihodnost, za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo, ki naj bi bila polno operativna s septembrom. Nekaterim ministrstvom se obeta preimenovanje in spremembe pristojnosti.