Severovzhodno Slovenijo zajelo močno neurje, ponekod tudi toča

Dravograd/Slovenj Gradec/Maribor/Prevalje, 20. junija - Severovzhodno Slovenijo je okoli 22. ure zajelo močno neurje, ponekod je padala tudi toča. Gasilci so na Štajerskem in Koroškem s cest in vozil odstranjevali drevesa, pomagali pri začasni sanaciji več streh in odstranili podrt drog javne razsvetljave, so objavili na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.