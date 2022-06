Večji del Slovenije zajela hujša neurja

Dravograd/Črna na Koroškem, 16. junija - Popoldne je dele Koroške, Štajerske, Gorenjske in Dolenjske od severa zajelo neurje z nalivi in močnim vetrom. S prizadetih območjih poročajoo zalitih kletnih prostorih in dvoriščih, plazovih, podrtih drevesih ter odkritih strehah. Aktiviranih je več gasilskih društev.