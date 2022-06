Bencin in dizel zunaj avtocest s torkom dražja za nekaj manj kot 20 centov

Ljubljana, 20. junija - S torkom, ko se izteče trenutna ureditev določanja cen pogonskih goriv, bo zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti 1,755 evra, za dizel pa 1,848 evra, je razvidno iz objave na spletnih straneh gospodarskega ministrstva. To je 19,5 oz. 18 centov na liter več kot trenutno. Nove cene bodo veljale do 4. julija.