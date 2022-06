Pred pričakovano torkovo podražitvijo povečano povpraševanje po pogonskih gorivih

Ljubljana, 19. junija - Na bencinskih servisih po Sloveniji zaznavajo povečano povpraševanje po pogonskih gorivih. Ponekod prihaja zaradi tega tudi do kratkoročnih izpadov zaloge, so za STA pojasnili v Petrolu. Po poročanju portala 24ur.com do težav občasno prihaja tudi na servisih OMV in MOL. V torek se namreč pričakuje občutnejša podražitev bencina in dizla.