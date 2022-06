V Novem mestu ob glasbeni delavnici Jazzinty vnovič skladateljska nagrada jazzon

Novo mesto, 20. junija - V Novem mestu bodo ob poletni 22. mednarodni jazzovski delavnici s festivalom Jazzinty po šestletnem premoru vnovič podelili nagrado za najboljšo slovensko jazzovsko skladbo jazzon. Delavnico, ki bo potekala med 15. in 20. avgustom, bodo zaznamovali najvidnejši domači in tuji mentorji, so povedali na današnji novinarski konferenci.