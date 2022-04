V Novem mestu pripravljajo 22. mednarodno Jazzinty

Novo mesto, 16. aprila - V Novem mestu pripravljajo tradicionalno 22. mednarodno jazzovsko delavnico s festivalom Jazzinty, ki bo potekala med 15. in 20. avgustom. Zaznamovali jo bodo domači in tuji mentorji z izjemnimi pedagoškimi sposobnostmi, kreativnim avtorskim izrazom in mednarodno prepoznavnostjo, je sporočil programski vodja Jazzintyja Domen Bohte.