V Petrolu in OMV še zadržani glede uvedbe delne regulacije cen

Ljubljana, 16. junija - V Petrolu in OMV Slovenija so za zdaj še zadržani glede odločitve vlade o uvedbi delne regulacije cen pogonskih goriv. Kot pravijo v podjetjih, bodo ukrepe komentirali, ko se bodo z njimi celotno seznanili oz. bodo lahko razumeli, kakšni so njihovi učinki na poslovanje. V Petrolu odpravo dosedanjega ukrepa reguliranja cene sicer pozdravljajo.