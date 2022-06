Poletna muzejska noč letos v več kot 160 muzejih, galerijah in drugih prostorih

Ljubljana, 18. junija - Slovenski muzeji danes obeležujejo poletno muzejsko noč, ki je letos že 20. po vrsti. V največji promocijski akciji slovenskih muzejev in galerij sodeluje 80 ustanov ter 84 dislociranih enot in spominskih sob. Letos prvič sodeluje 11 ustanov, ob muzejih in galerijah tudi arhivi in univerze s svojimi razstavnimi programi.