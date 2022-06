Muzeji in galerije letos vabijo na že 20. poletno muzejsko noč

piše Maja Lazar

Ljubljana, 17. junija - Slovenski muzeji bodo v soboto obeležili že 20. poletno muzejsko noč. Med 18. uro in polnočjo bo mogoče odkrivati, kaj se dogaja v muzejih in njihovih izpostavah v nočnih urah, raziskovati muzejske zaklade, prisluhniti koncertom ter se udeležiti vodstev, delavnic in predavanj.