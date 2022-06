Macron, Scholz in Draghi po obisku v Ukrajini že na Poljskem

Krakov, 17. junija - Francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz in italijanski premier Mario Draghi so se danes po svojem prvem obisku v Ukrajini od začetka ruske invazije z nočnim vlakom vrnili na Poljsko. Ukrajini so v Kijevu obljubili podporo pri pridobitvi statusa kandidatke za članstvo v EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.