WHO države poziva k ukrepanju na področju duševnega zdravja

Ženeva, 17. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes pozvala k globalnemu ukrepanju na področju duševnega zdravja. Od začetka pandemije se namreč število ljudi s tovrstnimi težavami strmo vzpenja. "Naložba v duševno zdravje je naložba za boljše življenje in prihodnost za vse," je v izjavi dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.