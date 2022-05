V domžalskem zdravstvenem domu uradno odprli center za duševno zdravje odraslih

Domžale, 30. maja - V Zdravstvenem domu Domžale so danes uradno odprli Center za duševno zdravje odraslih, ki bo zagotavljal celostno obravnavo težav duševnega zdravja odraslih občin Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin, Kamnik, Komenda in Dol pri Ljubljani. Potrebe po oskrbi duševnega zdravja odraslih so namreč vedno večje, pravi direktorica doma Renata Rajapakse.