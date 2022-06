Tedenski pregled - svet od 17. do 23. 6.

Ljubljana, 24. junija - Voditelji EU so ob zaključku tedna podelili status kandidatk za članstvo v EU Ukrajini in Moldaviji in tako poslali močno politično sporočilo tako obema državama kot tudi agresorski Rusiji. V Evropo je sicer prišlo poletje in prvi res močan vročinski val. Afganistan pa je stresel uničujoč potres, v katerem je umrlo najmanj tisoč ljudi.