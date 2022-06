Tedenski pregled - Slovenija od 17. do 23. 6.

Ljubljana, 24. junija - Podražitve, ki vse bolj pritiskajo na žepe prebivalstva, so botrovale kaosu na bencinskih servisih pred uvedbo novega modela regulacije cen bencina in dizla. Kaotično je tudi na RTVS, kjer koordinacija sindikatov vodstvu očita poseganje v avtonomijo in uničevanje javnega zavoda, zato je organizirala nadaljevanje stavke in protestni shod pred DZ.