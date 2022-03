Tri desetletja delovanja ZZZS dočakal v negotovih poslovnih pogojih

Ljubljana, 1. marca - Točno pred 30 leti je bil ustanovljen ZZZS, ki je na temeljih večstoletne slovenske tradicije in evropskih izkušenj postal izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Na ZZZS se ob tem zavedajo številnih izzivov, ki so pred zdravstveno blagajno, med njimi tudi negotovi in spremenljivi pogoji poslovanja v letošnjem letu.