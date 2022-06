Z digitalnim prebojem do večje trajnostne vrednosti slovenskega turizma

Ljubljana, 16. junija - Digitalni preboj je ključen za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma, so povedali na današnji konferenci Slovenske turistične organizacije, na kateri so predstavili tudi strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma do leta 2026. Udeleženci okrogle mize so medtem izpostavili pomen podatkov za nadaljnji razvoj turizma.