Janez Povh novi direktor javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo

Novo mesto/Ljubljana, 15. junija - Upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo je na redni seji minuli teden za prvega direktorja zavoda soglasno imenoval Janeza Povha, ki je že do sedaj vodil Center razvoja, raziskav in inovacij na Razvojnem centru Novo mesto. Mandat direktorja bo nastopil s 1. septembrom, so danes sporočili iz razvojnega centra.