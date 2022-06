Ministrstvo za izobraževanje napovedalo pregled delovanja novoustanovljenih znanstvenih inštitutov

Ljubljana, 9. junija - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport bodo pregledali, na kakšen način je vlada Janeza Janše ustanovila nove znanstvene inštitute in kako morebiti ustaviti njihovo financiranje, piše današnji Dnevnik. Pod drobnogledom bodo javni zavod Rudolfovo, Pomursko akademsko znanstvena unija in Znanstveno in inovacijsko središče Pomurja.