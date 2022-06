Papež Frančišek: Okrutna ruska invazija morda na nek način izzvana

Vatikan, 14. junija - Papež Frančišek je ponovno kritiziral Rusijo in ruske vojake označil za brutalne in divje, medtem ko je Ukrajince pohvalil za pogum v boju za preživetje. Vendar pa je v pogovoru z uredniki jezuitskih medijev dejal tudi, da situacija v Ukrajini ni črno-bela in da je bil napad "morda na nek način izzvan", poroča avstrijska tiskovna agencija APA.