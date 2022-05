Žene ukrajinskih borcev obiskale papeža s prošnjo za pomoč

Vatikan, 11. maja - Skupina žena ukrajinskih vojakov se je danes v Vatikanu sestala s papežem Frančiškom in ga prosila, naj posreduje in reši življenja njihovih mož in partnerjev, ki se v oblegani jeklarni Azovstal v mestu Mariupolj borijo proti ruskim silam. Del skupine je tudi soproga enega od vodij nacionalističnega bataljona Azov.