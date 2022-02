Digitalni boni bi lahko ob hitri potrditvi zakona v DZ zaživeli maja

Ljubljana, 10. februarja - Digitalni boni, do katerih bodo upravičeni dijaki, študenti in starejši od 55 let, ki se bodo udeležili subvencioniranih tečajev, bi lahko zaživeli maja, če bo DZ marca sprejel zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je danes potrdila vlada. "Danes je dober dan za digitalno preobrazbo Slovenije," je dejal minister Mark Boris Andrijanič.