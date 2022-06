Ljubljana, 14. junija - Cene in stroški v kmetijstvu še naprej beležijo rast. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v aprilu povprečno za 27,8 odstotka višje kot aprila lani, ob tem pa so bile medletno za 28,7 odstotka višje tudi cene inputov, je objavil statistični urad.