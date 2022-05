Cene in stroški v kmetijstvu še naprej občutno rastejo

Ljubljana, 13. maja - Cene in stroški v kmetijstvu še naprej rastejo. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile marca povprečno za petino višje kot pred enim letom, le nekoliko nižja je bila medletna rast v prvem četrtletju. Za nekaj nad petino so bile v prvih treh mesecih višje tudi cene inputov, samo marca pa so medletno poskočile za četrtino.