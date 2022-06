Rusija v 100 dneh vojne z izvozom goriva zaslužila 93 milijard evrov

Moskva, 13. junija - Rusija je v prvih 100 dneh vojne v Ukrajini z izvozom fosilnih goriv zaslužila 93 milijard evrov, pri čemer je bilo največ goriva izvoženega v EU, ugotavlja Center za raziskave o energiji in čistem zraku (CREA). Največje uvoznice so bile Kitajska (12,6 milijarde evrov), Nemčija (12,1 milijarde evrov) in Italija (7,8 milijarde evrov).