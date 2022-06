Na trasi drugega tira prebili prvega od sedmih predorov

Divača, 13. junija - Na trasi drugega tira med Divačo in Koprom so danes prebili predor Mlinarji, prvega od sedmih predorov. Infrastrukturni minister Bojan Kumer in predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka sta na slavnostnem dogodku izpostavila, da je končno videti luč na koncu predora. Projekt bi se sicer lahko ob rasti cen podražil za do 100 milijonov evrov.