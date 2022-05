Kmalu selitev turških delavcev v Orehek

Ljubljana, 28. maja - Po tem, ko so pridobili uporabno dovoljenje za že dokončane objekte v začasnem delavskem naselju za tuje delavce na projektu drugega tira v Orehku, trenutno poteka opremljanje sob in objektov, je za STA pojasnil predstavnik Yapi Merkezija Samo Ivančič. Čim bodo končali z opremljanjem in bodo pomožni objekti v funkciji, bodo začeli s selitvijo.