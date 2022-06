Na 16. dm teku za ženske tokrat v kategoriji trail tek tudi moški

Ljubljana, 11. junija - Ljubljanski park Tivoli so danes po dveh letih ponovno v polnem obsegu zavzele tekačice z največjim tekaškim praznikom za ženske. Osrednja novost letošnjega teka je bil trail tek, na katerem so se ženkam prvič lahko pridružili moški. Dogodek je privabil več kot 8000 tekačic in tekačev, so sporočili organizatorji.