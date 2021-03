Jubilejni 15. dm tek za ženske prestavljen na september

Ljubljana, 23. marca - Zdravje in varnost ostajata na prvem mestu, zato so se pri dm Slovenija odločili, da jubilejni dm tek za ženske namesto 29. maja izvedejo 4. septembra v obliki, ki jo bodo dopuščale takratne razmere. Tekačice, ki so že vplačale startnino, lahko prijavnino obdržijo za nov datum ali pa si uredijo povračilo, so sporočili iz Pristopa.