Delo o prihodnosti skupnosti LGBT+ (11. 6.)

Ljubljana, 10. junija - Barbara Hočevar v komentarju Politika ima priložnost in dolžnost piše o priložnosti za novo vlado, da skupnosti LGBT+ omogoči boljšo prihodnost. V društvu Parada ponosa trdijo, da je prejšnja oblast reproducirala sovražnost do LGBT+ oseb, pričakujejo, da bo retorika nove vlade drugačna ter bo pozitivno vplivala na odnos družbe do LGBT+ skupnosti.