Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 6.)

Ljubljana, 10. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da se je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon na srečanju v Solunu sestala s srbskim in makedonskim zunanjim ministrom Nikolo Selakovićem in Bujarjem Osmanijem. Pisale so tudi o tem, da so v Narodnem muzeju odpovedali odprtje razstave slik, saj naj bi bile umetnine ponarejene.