Vlada izdala uredbo, po kateri bo možna reorganizacija ministrstva za zdravje

Ljubljana, 9. junija - Vlada je danes izdala spremenjeno uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave, ki bo omogočila reorganizacijo ministrstva za zdravje, so sporočili po seji. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je reorganizacijo napovedal že na predstavitvi v DZ, in sicer načrtuje dva nova direktorata.