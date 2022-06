Na spoznaven sestanku predstavnikov zdravstvene nege in ministra o aktualnih težavah

Ljubljana, 8. junija - Na prvem od dveh napovedanih sestankih na ministrstvu za zdravje so za skupno mizo sedli predstavniki zdravstvene nege in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na spoznavnem srečanju so govorili o aktualni problematiki, med drugim o pomanjkanju medicinskih sester. Minister je predstavil tudi napovedani novi direktorat za zdravstveno nego.