Pahor in Fajonova danes na srečanju SEECP v Solunu

Solun, 10. junija - Predsednik republike Borut Pahor in ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se bosta danes v Solunu udeležila srečanja Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP). Osrednji temi plenarnih zasedanj bosta krepitev regionalnega in evropskega sodelovanja ter evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana, so sporočili z zunanjega ministrstva.