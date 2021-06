Logar v Antalyi o možnostih regionalnega sodelovanja v Jugovzhodni Evropi

Antalya, 17. junija - Minister za zunanje zadeve Anže Logar je danes v Antalyi na srečanju zunanjih ministrov udeleženk Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) razpravljal o možnostih regionalnega sodelovanja. Ministri in visoki predstavniki držav procesa so sprejeli tudi letno poročilo Sveta za regionalno sodelovanje (RCC), so sporočili z ministrstva.