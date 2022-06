Dom starejših v Grosupljem bogatejši za nove prostore

Grosuplje, 9. junija - V Domu starejših občanov Grosuplje so v sredo odprli in namenu slavnostno predali nov, 400 kvadratnih metrov velik prizidek, v katerem so med drugim zagotovili prostor za začasne namestitve v primeru širjenja nalezljivih bolezni. Gradnjo so po besedah direktorice Matke Velepec Šajn zaključili v rekordno kratkem času.