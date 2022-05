Podpisali pismo o nameri za gradnjo enot grosupeljskega doma starejših v občinah Bloke in Sodražica

Sodražica/Grosuplje/Bloke, 4. maja - Župana občin Bloke in Sodražica, Jože Doles in Blaž Milavec, ter direktorica Doma starejših občanov Grosuplje Metka Velepec Šajn so danes v Grosupljem podpisali pismo o nameri za izgradnjo enot doma starejših občanov v obeh omenjenih občinah. Gradnja obeh naj bi stekla prihodnje leto in bila končana do leta 2025.