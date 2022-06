V Združenih narodih v petek odločitev o kandidaturi Slovenije za sedež v Ecosocu

New York, 9. junija - Generalna skupščina Združenih narodov bo v petek volila nove člane Ekonomskega in socialnega sveta ZN (Ecosoc), ki je eden od šestih glavnih organov svetovne organizacije in odgovoren za usklajevanje ekonomske in socialne politike ZN. Za enega od treh sedežev predvidenih za vzhodnoevropsko skupino se poteguje tudi Slovenija.