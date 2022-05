Slovenija pred 30 leti postala polnopravna članica Združenih narodov

pripravil Robert Petrovič

Ljubljana, 20. maja - V nedeljo bo minilo natanko 30 let, odkar je Slovenija uradno postala članica Organizacije združenih narodov. Z vstopom v ZN 22. maja 1992 je postala suverena in enakopravna članica mednarodne skupnosti ter tako uveljavila pravico slovenskega naroda do samoodločbe. Slovenija sicer na ta dan obeležuje tudi dan slovenske diplomacije.