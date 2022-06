Sedmim državam EU 2,4 milijarde evrov za zeleni prehod

Bruselj, 8. junija - Evropski sklad za modernizacijo je sedmim državam upravičenkam namenil 2,4 milijarde evrov. Sredstva bodo državam pomagala pri modernizaciji njihovih energetskih sistemov, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v energetskem, industrijskem in prometnem sektorju ter pri doseganju njihovih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030.